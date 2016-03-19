Доба у зоні АТО минула без втрат серед українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій ніхто з наших воїнів не загинув і не був поранений", - сказав Лисенко.

За його словами, вчора на Луганському напрямку противник порушив режим тиші у Попаснянському районі, відкривши вогонь з кулемета та БМП.

На Донецькому напрямку після одноденної перерви знову загострилася ситуація східніше Авдіївки, де ворог неодноразово застосовував важке озброєння (82-мм та 120-мм міномети). Втім, наміри бойовиків захопити Авдіївку не мають жодного успіху, – за оперативною інформацією, влучним вогнем у відповідь впродовж останніх кількох днів сили АТО ліквідували більш як 10 бойовиків у цьому районі.

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Друга "гаряча точка", як зазначив Лисенко, – Зайцеве, де противник окрім мінометів також застосовує ствольну артилерію (122-мм гармати). Також неспокійно на Світлодарській дузі. Натомість у Донецькому аеропорту – відносне затишшя. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 36 обстрілів з боку НЗФ.

Разом із тим, на Маріупольському напрямку найчастіше за минулу добу ворог порушував режим тиші поблизу Мар’їнки.

Також у Красногорівці, Гнутовому та Широкиному пройшли мінометні обстріли НЗФ. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів.

Нагадаємо, раніше сьогодні у штабі АТО попередили про чергову провокацію бойовиків: в районі с. Безіменне (напрямок Маріуполь) було помічено два автобуси з людьми в одностроях Збройних сил України та з шевронами "Правий сектор". Насправді це окупована територія, тому українських військових там немає.