Ситуація в зоні АТО: найгарячіше було поблизу Авдіївки, втрат серед військових немає

Впродовж минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції ніхто із українських військовослужбовців не загинув, однак один боєць отримав поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, однак внаслідок підриву на розтяжці один військовослужбовець отримав поранення. Це сталося у Бахмутському районі», - сказав він.

За його словами, вчора на Луганському напрямку противник порушив режим тиші один раз – у районі Трьохізбенки, де ворожий снайпер вів обстріли позицій сил АТО.

На Маріупольському напрямку вперше за довгий час ворожих обстрілів не відбувалось.

При цьому Мотузяник підкреслив, що на Донецькому напрямку зберігається напружена ситуація.

«Ворожі провокації відбувалися по всій лінії фронту – від району Світлодарської дуги до Красногорівки. Противник активно застосував міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Найбільша кількість обстрілів припадає, як і раніше, на темну пору доби», - сказав він.

Також речник зазначив, що найгарячіше вчора було поблизу Авдіївки. Там ворожі обстріли розпочалися вранці і тривали з перервами до пізньої ночі. А близько опівночі банформування відкрили вогонь з артилерії, випустивши по позиціях сил АТО у тому районі шість мін калібром 152 мм.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі зафіксовано 32 обстріли позицій українських бійців, 31 з них - на Донецькому напрямку.