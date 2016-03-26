У складі місії ОБСЄ працюють 723 спостерігача - Хуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Одесі заявив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг.

Він нагадав, що мандат СММ продовжено до 31 березня 2017 року.

«Наші спостерігачі по всій Україні зараз працюють у рамках мандата, який зовсім недавно було продовжено ще на рік. І всі країни-учасниці, згідно з консенсусним рішенням, дозволяють місії працювати до 31 березня наступного року», - сказав Хуг.

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За його словами, наразі в Україні працюють 723 міжнародних спостерігача ОБСЄ, з яких 608 – на сході України, які базуються в 13 офісах-представництвах. Із цих 13 офісів 8 знаходяться на територіях, підконтрольних уряду України та 5 – на територіях, непідконтрольних уряду України.

«Крім іноземних спостерігачів нам допомагають 250 громадян України, які також здійснюють роботу, без яких наша робота була б складною, якщо не сказати майже неможливою. І додатково до спостерігачів у нас ще понад 80 міжнародних фахівців», - сказав Хуг.

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