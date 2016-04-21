Прикордонники виявили прихований маршрут постачання зброї з Росії на Донбас

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян сьогодні на брифінгу в Києві.

"Непідконтрольна Україні ділянка так званого "зеленого" контролю продовжує активно використовуватись російською стороною для прихованого постачання озброєння та військової техніки незаконним збройним формуванням. Цей процес налагоджено на високому організаційному рівні з суворим дотриманні заходів конспірації", - заявив він.

"Із достовірних джерел підтверджено існування одного з стійких маршрутів постачання військових вантажів на тимчасову окуповану територію в районі населеного пункту Куйбишеве Ростовської області РФ поблизу колишнього пункту пропуску "Маринівка" Донецької області", - додав Слободян.

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"Відомо, що військові колони йдуть із Росії невеликими групами по три авто в кожні з інтервалом за 2 км", - сказав він. Перетин державного кордону здійснюється у темну пору доби через понтонну переправу, яка обладнується перед проходженням колони, а потім відразу демонтується і приховується в лісових насадженнях", - зауважив прес-секретар ДПСУ.

За його словами, у вантажах переправляється стрілецька зброя, боєприпаси, запчастини та комплектуючі до зброї.