РФ продовжує підтримувати бойовиків на Донбасі, надсилати їм зброю, щоб мати постійні важелі впливу на Україну – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.

Порошенко заявляє, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі «як і раніше перешкоджають Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в доступі до всіх районів, що знаходяться під їхнім контролем для перевірки припинення вогню і відведення зброї».

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«Така ситуація не сприяє проведенню місцевих виборів в підконтрольних бойовикам районах Донбасу, які мають ключове значення для подальшого прогресу у врегулюванні», - заявив президент.

За словами Порошенка, Росія продовжує використовувати ескалацію щоразу, коли хоче досягти кращого для себе сценарію.

«Росія продовжує підтримувати бойовиків на Донбасі, оскільки хоче мати постійні важелі впливу на Україну», - вважає президент.

Також, Росія продовжує надсилати війська, важку зброю і боєприпаси в Україну.

За його словами після 19 місяців від початку мінського процесу, кожен день, як і раніше, надходять повідомлення про втрати серед українських військових та артобстріли наших позицій на передньому краї.

«Росія продовжує надсилати війська, важку зброю і боєприпаси в Україну по декілька разів на тиждень», - заявив він.

Як зазначає президент, тільки з 1 січня 2016 року, російські потяги і вантажівки незаконно перетнули український кордон більше 80 разів.

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