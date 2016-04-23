Тука: Станицю Луганську та Трьохізбенку знову обстріляли

«Знову обстріли. Знову Станиця Луганська та Трьохізбенка. Постраждалих немає», - зазначив у своєму повідомленні на Facebook Тука.

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Як повідомляв УНІАН, ситуація на сході України продовжує залишатися напруженою.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

Бойовики незаконних збройних формувань порушують режим тиші, застосовуючи проти сил АТО заборонену зброю. Кількість обстрілів українських підрозділів порівняно з аналогічним періодом минулої доби зменшилась з 30 до 19.

«З мінометів калібру 82мм проросійськими найманцями було завдано 5 вогневих ударів. Три з них по захисниках Авдіївки, по одному в районах Щастя та Зайцевого.

Під час обстрілів позицій поблизу Трьохізбенки, Широкіного та Березового ворог використовував автоматичні гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю», - зазначається в повідомленні.

За даними прес-центру, метою оборони українські військовослужбовці змушені були 9 разів відкривати вогонь у відповідь.