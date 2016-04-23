Бойовики знизили інтенсивність обстрілів, однак застосовують заборонену зброю - штаб

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, бойовики незаконних збройних формувань порушують режим тиші, застосовуючи проти сил АТО заборонену зброю.

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Як зазначається, кількість обстрілів українських підрозділів порівняно з аналогічним періодом минулої доби зменшилась з 30 до 19.

"З мінометів калібру 82мм проросійськими найманцями було завдано 5 вогневих ударів. Три з них по захисниках Авдіївки, по одному в районах Щастя та Зайцевого. Під час обстрілів наших позицій поблизу Трьохізбенки, Широкіного та Березового ворог використовував автоматичні гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, з метою оборони українські військовослужбовці змушені були 9 разів відкривати вогонь у відповідь.