У "ДНР" розповсюдили черговий фейк: цього разу звинуватили сили АТО в обстрілах під Оленівкою

Донецькі терористи розповсюджують неправдиву інформацію про нібито обстріл ЗСУ блокпосту поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Оленівка, передає ТСН.

Про це заявив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

За словами речника, ані Збройні сили України, ані інші формування не причетні до обстрілів під Оленівкою. "За нашою попередньою інформацією терористи вели обстріл зі стрілецької зброї в цьому районі, однак наші військові на це навіть не відповідали. Наразі інформація перевіряється", - повідомив Мотузяник.

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Він також додав, що терористи, як завжди, видають бажане за дійсне, що є частиною інформаційної війни. "Бойовики намагаються ввести в оману українців й місію ОБСЄ", - заявив речник Адміністрації президента з питань АТО.

Зазначимо, інформаційні ресурси донецьких бойовиків і прокремлівські ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито обстріл Збройними силами України блокпосту під Оленівкою. За різними даними, є вбиті і постраждалі.

Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу бойовики проросійських бандформувань понад 30 разів обстріляли позиції сил АТО вздовж всієї лінії розмежування сторін, в Авдіївці традиційно гаряче.