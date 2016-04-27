У "ДНР" розповсюдили черговий фейк: цього разу звинуватили сили АТО в обстрілах під Оленівкою
За словами Олександра Мотузяника, терористи самі оприлюднюють фейки.
Донецькі терористи розповсюджують неправдиву інформацію про нібито обстріл ЗСУ блокпосту поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Оленівка, передає ТСН.
Про це заявив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
За словами речника, ані Збройні сили України, ані інші формування не причетні до обстрілів під Оленівкою. "За нашою попередньою інформацією терористи вели обстріл зі стрілецької зброї в цьому районі, однак наші військові на це навіть не відповідали. Наразі інформація перевіряється", - повідомив Мотузяник.
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Він також додав, що терористи, як завжди, видають бажане за дійсне, що є частиною інформаційної війни. "Бойовики намагаються ввести в оману українців й місію ОБСЄ", - заявив речник Адміністрації президента з питань АТО.
Зазначимо, інформаційні ресурси донецьких бойовиків і прокремлівські ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито обстріл Збройними силами України блокпосту під Оленівкою. За різними даними, є вбиті і постраждалі.
Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу бойовики проросійських бандформувань понад 30 разів обстріляли позиції сил АТО вздовж всієї лінії розмежування сторін, в Авдіївці традиційно гаряче.