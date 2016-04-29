Місія ОБСЄ фіксує збільшення озброєного насильства на Донбасі та посилює моніторинг неконтрольованої Україною ділянки кордону

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан під час засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

«Сутички в деяких місцях (на Донбасі - УНІАН) збільшилися в інтенсивності за останній час. Триває досить інтенсивна ескалація», - заявив він.

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За його словами з 11 по 17 квітня СММ ОБСЄ зафіксувала інтенсифікацію насильства між Авдіївкою та Ясинуватою, що на північ від Донецька, що стало найбільшим рівнем насильства з серпня 2014 року.

«Озброєне насильство наразі відбувається навколо міста Зайцеве, сутички тривають на півдні Донецької області. Також використовується важке озброєння. Ми бачимо, що велика кількість озброєння зникало з місць, де воно постійно зберігається. Ми вважаємо, що велика кількість цього озброєння використовується на лінії розмежування», - заявив Апакан.

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Окрім цього Ертурул Апакан зазначив, що місія ОБСЄ посилює моніторинг неконтрольованої Україною ділянки кордону на Донбасі.

«Місія змінює свої дії залежно від зміни ситуації по обидві сторони лінії розмежування. Ми збільшили кількість місць локацій, з яких ми проводимо моніторинг. Ми також збільшили нашу роботу щодо моніторингу ділянки кордону, яка не контролюється урядом України», - зазначив він.

«30 баз знаходяться по обидва боки лінії розмежування, ще більше нам необхідно, включно на території, яка не контролюється урядом України, але все залежить від безпеки», - додав Апакан.