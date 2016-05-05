За добу в зоні АТО поранено двох українських військових - АП
13:16, 05 травня 2016Війна
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Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнали двоє українських військовослужбовців, загиблих немає.
Жоден військовий не загинув / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, однак двоє наших бійців були поранені. Це сталося в результаті підриву на протипіхотних мінах під час виявлення вибухових предметів в районі селища Славне Мар’їнського району на Донеччині. Зараз за життя наших хлопців борються медики», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, незаконні збройні формування минулої доби 13 разів порушили режим тиші на Донбасі.
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