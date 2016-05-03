Ситуація в зоні АТО стабілізувалася – штаб

Ситуація в зоні проведення АТО суттєво стабілізувалась, однак час від часу бойовики проросійських бандформувань відкривають вогонь по наших позиціях. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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Ввечері бойовики обстріляли з ручного протитанкового гранатомету один з опорних пунктів сил АТО в районі Мар'їнки.

На горлівсько-світлодарській дузі бандити вели неприцільний вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів в бік позицій українських захисників біля Зайцевого та Луганського.

За минулу добу зафіксовано 5 порушень режиму "тиші" з боку НЗФ. З початку цієї доби противник жодного разу не відкривав вогонь по наших позиціях.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що на Донеччині правоохоронці затримали 9 бойовиків так званої "ДНР".