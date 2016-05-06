На Київщині 35 бійців спецпідрозділу КОРД отримали службові сертифікати (фоторепортаж)

18:20, 06 травня 2016
Війна
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У навчальному центрі Національної поліції у Київській області відбулося урочисте вручення службових сертифікатів 35 бійцям спецпідрозділу поліції КОРД ("Корпус оперативно-раптового дії"), які будуть нести службу в Харківській області.

Бойцы спецподразделения КОРД / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистих заходах взяли участь прем'єр-міністр Володимир Гройсман, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов та голова Нацполиції Хатія Деканоїдзе.

Виступаючи перед бійцями корпусу оперативно-раптового дії, прем'єр-міністр підкреслив, що сьогодні Україна потребує сильних правоохоронних органів.

"Кожен чоловік повинен знати, що будь-хто, хто підніме руку на нашу незалежність, буде покараний", - сказав Гройсман.

При цьому він подякував послу США за підтримку і висловив переконання, що така співпраця буде продовжуватися.

У свою чергу Аваков нагадав, що програма створення КОРД стартувала в минулому році в 18 містах країни.

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“І сьогодні тут присутні київський і харківський КОРД, представники якого пройшли жорстку систему тренувань. Для нас важливо, щоб та програма, яку ми розпочали в минулому році, була завершена за нашим планом в 2017 році", - сказав міністр МВС.

Керівник Нацполіції, звертаючись до спецназівців, зазначила, що створена Національна поліція повинна працювати на інтереси нашої країни, яка повинна розвиватися як демократична країна.

"Найголовніше, що все у нас виходить, і все у нас вийде", - сказала Деканоїдзе.

Посол США, у свою чергу, підкреслив, що існуючий рівень підготовки бійців КОРДу відповідає найвищим вимогам, які стоять перед офіцерами спецслужб, в тому числі Сполучених Штатів.

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Американський дипломат зазначив, що Харківська область, де будуть нести службу випускники спецпрограми, є східним кордоном демократії", "східним кордоном з Росією".

"За вами не тільки сподівання українського народу, але і наша підтримка в створенні незалежної демократичної держави", - підкреслив він.

Звертаючись до бійців, секретар РНБО констатував, що одним з головних завдань на сьогоднішній день є захист України як від внутрішніх, так і від зовнішніх ворогів.

“В умовах, коли наша держава економічно ослаблена, організована злочинність піднімає голову. Організована злочинність - це ваші основні "клієнти", з якими ви будете боротися. Ваш професіоналізм або зупинить організовану злочинність, або знищить її. І я впевнений, що ви з цим впораєтеся", - сказав Турчинов.

Бійці спецпідрозділу КОРД під час церемонії
Бійці спецпідрозділу КОРД під час церемонії /  © УНІАН
Бійці спецпідрозділу КОРД
Бійці спецпідрозділу КОРД /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Показові виступи бійців КОРД під час церемонії
Показові виступи бійців КОРД під час церемонії /  © УНІАН
Показові виступи бійців КОРД під час церемонії
Показові виступи бійців КОРД під час церемонії /  © УНІАН
© УНІАН
Показові виступи бійців КОРД під час церемонії
Показові виступи бійців КОРД під час церемонії /  © УНІАН
Володимир Гройсман та Олександр Турчинов під час церемонії
Володимир Гройсман та Олександр Турчинов під час церемонії /  © УНІАН
Арсен Аваков, Володимир Гройсман та Олександр Турчинов під час церемонії
Арсен Аваков, Володимир Гройсман та Олександр Турчинов під час церемонії /  © УНІАН
Джеффрі Пайетт, Арсен Аваков, Володимир Гройсман під час церемонії
Джеффрі Пайетт, Арсен Аваков, Володимир Гройсман під час церемонії /  © УНІАН
Джеффрі Пайетт, Хатія Деканоідзе, Володимир Гройсман та Олександр Турчинов
Джеффрі Пайетт, Хатія Деканоідзе, Володимир Гройсман та Олександр Турчинов /  © УНІАН
Бронеавтомобілі в навчальному центрі Національної поліції в Київській області
Бронеавтомобілі в навчальному центрі Національної поліції в Київській області /  © УНІАН
Бронеавтомобілі в навчальному центрі Національної поліції в Київській області
Бронеавтомобілі в навчальному центрі Національної поліції в Київській області /  © УНІАН
Зразки стрілецької зброї в навчальному центрі Національної поліції в Київській області
Зразки стрілецької зброї в навчальному центрі Національної поліції в Київській області /  © УНІАН
Зразки стрілецької зброї в навчальному центрі Національної поліції в Київській області
Зразки стрілецької зброї в навчальному центрі Національної поліції в Київській області /  © УНІАН

Водночас в Департаменті комунікацій МВС України повідомили, що бійці спецпідрозділу КОРД були відібрані з майже 500 колишніх бійців спецпідрозділу міліції. Вони будуть брати участь у знешкодженні небезпечних злочинців, звільняти заручників, здійснювати силову підтримку інших підрозділів поліції, а також в разі необхідності будуть брати участь в антитерористичних операціях спільно з СБУ.

У МВС зазначили, що крім того бійці спецпідрозділу можуть виконувати завдання з охорони свідків у кримінальному судочинстві та охороні громадського порядку.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє про намір завершити створення поліцейського спецназу КОРД по всій Україні до кінця 2016 року.

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