У Луганській області суд засудив бойовика до більш як двох років в'язниці

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, встановлено, що в липні 2014 року місцевий житель добровільно вступив у ряди структурного підрозділу не передбаченого законом воєнізованого формування, яке діяло на території Лисичанська, брав активну участь у його діяльності.

Так, обвинувачуваний ніс службу на підконтрольному вказаному воєнізованому формуванню блокпосту і на території міської лікарні, де виконував функції, пов'язані із забезпеченням діяльності та обслуговуванням цих об'єктів, їх охороною і наглядом за прилеглою територією.

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Його визнано винним за ч. 1 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих формувань).