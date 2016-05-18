У розвідці повідомили про "Урагани" бойовиків біля чотирьох населених пунктів

Українська сторона передала ОБСЄ дані про танки, САУ та "Урагани" бойовиків неподалік кількох населених пунктів на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

Читайте такожАтака дрона-диверсанта на Донбасі: українські військові показали відео наслідків

"Надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, САУ та 220-мм РСЗВ "Ураган" у районах Макіївки, Калинового, Озерянівки та Донецька", - йдеться в повідомленні.

Також у розвідці додали, що з території РФ продовжують перекидати озброєння та військову техніку: через Сніжне у напрямку Донецька – 12 одиниць 152-мм САУ "Акація" на великовантажних причепах; зі сторони Новоазовська у напрямку Донецьк – п’ять мобільних автоматизованих комплексів РЕБ "Леер-2" (на базі бронеавтомобілів "Тигр").

Як повідомлялось, під час концерту "Океану Ельзи" в Маріуполі, на який прийшли 30 тисяч глядачів, за кілька десятків кілометрів бойовики скидали по позиціях сил АТО запальні гранати.