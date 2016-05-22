З'явилося відео бою за панівну висоту на Донбасі

Відео опубліковане на YouTube-каналі ATO в Україні.

Читайте такожСили АТО зайняли стратегічну висоту у Донецькій області (відео)

Нагадаємо, раніше українські військові на Донбасі зняли на відео перестрілку з бойовиками в Мар'їнці Донецької області. Так, бійці АТО змушені були відкрити вогонь у відповідь з великокаліберних кулеметів ДШК 12х7 мм, автоматів АК-74, підствольних гранатометів ДП-25 - 40 мм гранатометів РПГ-18 "Муха".