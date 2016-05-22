З'явилося відео бою за панівну висоту на Донбасі
13:06, 22 травня 2016Війна
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У мережі опублікували відео бою українських військових за панівну висоту в районі Безіменного Донецької області у березні.
Бій за панівну висоту в районі Безіменного у березні / Скріншот
Відео опубліковане на YouTube-каналі ATO в Україні.
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Нагадаємо, раніше українські військові на Донбасі зняли на відео перестрілку з бойовиками в Мар'їнці Донецької області. Так, бійці АТО змушені були відкрити вогонь у відповідь з великокаліберних кулеметів ДШК 12х7 мм, автоматів АК-74, підствольних гранатометів ДП-25 - 40 мм гранатометів РПГ-18 "Муха".
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