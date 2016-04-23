Українські військові показали відео перестрілки з бойовиками у Мар'їнці
18:24, 23 квітня 2016Війна
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Українські військові на Донбасі зняли на відео перестрілку з бойовиками в Мар'їнці Донецької області.
У Мар'їнці сили АТО відкривали у відповідь вогонь / Скріншот
Відеозапис на своєму каналі в YouTube опублікував канал Еспресо.
Йшла перестрілка між військовослужбовцями 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ і терористами, як йдеться в описі до відео.
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Так, бійці АТО змушені були відкрити вогонь у відповідь з великокаліберних кулеметів ДШК 12х7 мм, автоматів АК-74, підствольних гранатометів ДП-25 - 40 мм гранатометів РПГ-18 "Муха".
Раніше 23 квітня спікер МВС України Артем Шевченко розповів подробиці знищення українськими військовими мінометного розрахунку бойовиків в зоні АТО.
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