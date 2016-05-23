Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували, як обстрілювали Авдіївку

Про це повідомляється на сторінці Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Facebook.

"У відповідь на повідомлення про евакуацію спостерігачів ОБСЄ СММ з м. Авдіївка через активізацію воєнних дій: вчора та сьогодні Місія направляла патруль для спостереження за ситуацією в районі та змогла здійснити моніторинг ситуаціїї з безпекою в рамках мандату Місії. Спостереження, отримані в ході моніторингу, щоденно публікуються на нашому вебсайті на трьох мовах", - повідомили в місії ОБСЕ.

Як відомо, раніше у штабі АТО повідомили, що через загрозу життю внаслідок обстрілу бойовиками з важкої артилерії позицій сил АТО та житлових кварталів в районі Авдіївки було евакуйовано представників російської сторони СЦКК, передає Українська правда.

Разом з тим, відповідно до звіту місії, у Донецькій області спостерігачі зафіксували збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, більшість з них були зареєстровані в нічні години 19-20 травня.

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"Перебуваючи у центрі Донецька, СММ чула 225 вибухів невизначеного походження за 5-10км на північно-північний захід від своєї позиції. Перебуваючи у Авдіївці, у нічні години спостерігачі чули 30 вибухів, оцінених спостерігачами як удари за 4-5км на південь від місця свого перебування, протягом 30 хвилин, а також 39 вибухів, оцінених як удари за 4км на південно-південний захід і 7 вибухів, оцінених як удари за 3-4км на східно-південний схід від своєї позиції", - повідомили у місії ОБСЄ.

За даними спостерігачів, в районі Авдіївки було чути 4 вибухи, оцінених як удари від снарядів реактивного протитанкового гранатомета, 5 черг з великокаліберного кулемета.

"Також СММ бачила 2 мінометних вибухи (82мм). Перебуваючи у Ясинуватій, місія чула 42 вибухи невизначеного походження, 27 черг зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета і 69 пострілів зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того представники СММ зазначили збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню у Луганській області.