У розвідці розповіли, навіщо Росія перекинула на окупований Донбас Нацгвардію

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив в ефірі "5-го каналу".

"Воєнна розвідка України має підтвердження, перш за все, тих підрозділів збройних сил РФ, які знаходяться в так званих тилових районах, які забезпечують діяльність так званих першого та другого армійських корпусів – це розвідка, підрозділи радіоелектронної боротьби", - заявив він.

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"Дуже багато зараз підрозділів внутрішніх військ Російської Федерації, які вводяться на території окупованих районів. Нова національна гвардія, яка саме виконує цю функцію, – недопущення бунтів, недопущення безпорядків і контроль за діяльністю всіх цих підрозділів", - додав Скібіцький.