У розвідці розповіли, навіщо Росія перекинула на окупований Донбас Нацгвардію
Росія перекинула на Донбас Нацгвардію для недопущення бунтів на окупованих територіях.
Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив в ефірі "5-го каналу".
"Воєнна розвідка України має підтвердження, перш за все, тих підрозділів збройних сил РФ, які знаходяться в так званих тилових районах, які забезпечують діяльність так званих першого та другого армійських корпусів – це розвідка, підрозділи радіоелектронної боротьби", - заявив він.
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"Дуже багато зараз підрозділів внутрішніх військ Російської Федерації, які вводяться на території окупованих районів. Нова національна гвардія, яка саме виконує цю функцію, – недопущення бунтів, недопущення безпорядків і контроль за діяльністю всіх цих підрозділів", - додав Скібіцький.