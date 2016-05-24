Бойовики посилюють передові підрозділи на чотирьох напрямках у зоні АТО - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Тривають заходи по посиленню противником передових підрозділів, вдосконалення фортифікаційного обладнання і поповненню запасів боєприпасів частин і з'єднань 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ», - повідомляє розвідка.

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На Новоайдарському напрямку в районі Паньківки проведена ротація підрозділів 12-го стрілецького батальйону 2-ї окремої мотострілкової бригади (Луганськ) 2 АК ЗС РФ.

На Сєверодонецькому та Слов'янському напрямках інженерними підрозділами 4-ї окремої мотострілкової бригади (Алчевськ) 2 АК і 3-ї окремої мотострілкової бригади (Горлівка) 1 АК проводяться роботи по зміцненню позицій в районах населених пунктів Голубовское і Зайцево.

На Донецькому напрямку здійснено поповнення боєкомплекту підрозділів 2-го мотострілецького батальйону 11-го окремого механізованого полку 1 АК, розгорнутих в районі населених пунктів Ясинувата і Спартак (вісім автомобілів з мінами для 82 - і 120-міліметрових мінометів, а також пострілами для ручних протитанкових гранатометів).

Розвідка також інформує, що тривають інтенсивні поставки противником пально-мастильних матеріалів з території РФ. Так, 21-22 травня через Свердловськ в Ровеньки (база зберігання паливно-мастильних матеріалів 2 АК) переміщені 45 паливозаправників.