Бойовики посилюють передові підрозділи на чотирьох напрямках у зоні АТО - розвідка
Противник посилює передові підрозділи на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Слов'янському та Донецькому напрямках.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«Тривають заходи по посиленню противником передових підрозділів, вдосконалення фортифікаційного обладнання і поповненню запасів боєприпасів частин і з'єднань 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ», - повідомляє розвідка.
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На Новоайдарському напрямку в районі Паньківки проведена ротація підрозділів 12-го стрілецького батальйону 2-ї окремої мотострілкової бригади (Луганськ) 2 АК ЗС РФ.
На Сєверодонецькому та Слов'янському напрямках інженерними підрозділами 4-ї окремої мотострілкової бригади (Алчевськ) 2 АК і 3-ї окремої мотострілкової бригади (Горлівка) 1 АК проводяться роботи по зміцненню позицій в районах населених пунктів Голубовское і Зайцево.
На Донецькому напрямку здійснено поповнення боєкомплекту підрозділів 2-го мотострілецького батальйону 11-го окремого механізованого полку 1 АК, розгорнутих в районі населених пунктів Ясинувата і Спартак (вісім автомобілів з мінами для 82 - і 120-міліметрових мінометів, а також пострілами для ручних протитанкових гранатометів).
Розвідка також інформує, що тривають інтенсивні поставки противником пально-мастильних матеріалів з території РФ. Так, 21-22 травня через Свердловськ в Ровеньки (база зберігання паливно-мастильних матеріалів 2 АК) переміщені 45 паливозаправників.