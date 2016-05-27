В районі Авдіївки під обстріл потрапив патруль ОБСЄ - Хуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час відеовключення з Донецької області.

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"Я хочу проінформувати вас, що сьогодні на початку другої половини дня під час патрулювання в районі Авдіївки та Ясинуватої патруль Спеціальної моніторингової місії потрапив під обстріл зі стрілецької зброї. Жоден з членів патруля не був поранений", - сказав Хуг.

За словами Хуга, деякі люди вважають, що події, які відбуваються на Донбасі, більше не заслуговують уваги. У цьому зв'язку він підкреслив, що таку точку зору треба відхиляти. За його словами, хоча люди зараз гинуть в окремих випадках, біль і страждання не закінчуються.

Хуг звернув увагу на негативну ситуацію з великими чергами на пропускних пунктах на лінії зіткнення. Він також повідомив про смерть одного чоловіка, який стояв у черзі, щоб перетнути лінію розмежування. Крім того, Хуг нагадав про заміновані території, які становлять загрозу населенню.

Як повідомлялося раніше, сьогодні неподалік від Горлівки бойовики збили безпілотник місії ОБСЄ.