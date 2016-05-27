В районі Авдіївки під обстріл потрапив патруль ОБСЄ - Хуг
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що патруль місії сьогодні потрапив під обстріл зі стрілецької зброї.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час відеовключення з Донецької області.
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"Я хочу проінформувати вас, що сьогодні на початку другої половини дня під час патрулювання в районі Авдіївки та Ясинуватої патруль Спеціальної моніторингової місії потрапив під обстріл зі стрілецької зброї. Жоден з членів патруля не був поранений", - сказав Хуг.
За словами Хуга, деякі люди вважають, що події, які відбуваються на Донбасі, більше не заслуговують уваги. У цьому зв'язку він підкреслив, що таку точку зору треба відхиляти. За його словами, хоча люди зараз гинуть в окремих випадках, біль і страждання не закінчуються.
Хуг звернув увагу на негативну ситуацію з великими чергами на пропускних пунктах на лінії зіткнення. Він також повідомив про смерть одного чоловіка, який стояв у черзі, щоб перетнути лінію розмежування. Крім того, Хуг нагадав про заміновані території, які становлять загрозу населенню.
Як повідомлялося раніше, сьогодні неподалік від Горлівки бойовики збили безпілотник місії ОБСЄ.