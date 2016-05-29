За добу в зоні АТО загинули 5 українських військових, ще 4 поранені

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій п’ятеро військовослужбовців загинули, четверо зазнали поранень.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, на превеликий жаль, п’ятеро українських військовослужбовців загинули. Ще четверо наших бійців були поранені», - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, у зоні проведення АТО за минулу добу зафіксовано 30 обстрілів бойовиками позицій українських військових, з них 13 на Донецькому, 12 на Маріупольському та 5 на Луганському напрямках.