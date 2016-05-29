"Це дурниця": Савченко прокоментувала погрози Захарченка вбити її (відео)

Про це вона заявила під час інтерв'ю ТСН.Тиждень.

"Мене лякає світ фейкової інформації. ЗМІ – це взагалі страшна річ. Я не можу сказати, що він сказав саме це і чи не перекрутили ці слова. Я не вірю, коли мені хтось каже, що нібито ця людина так сказала. Поки я не почую, як людина сказала, я не повірю. Якщо він сказав саме так, то я відповім, що він виглядає смішно. Це дурниця. Я б просто з ним посміялась. Навіть з ним посміялась. Якось на це реагувати я не бачу сенсу. Якби він тут стояв і шльопав, я б реагувала. Мене це не обходить", - зазначила Савченко.

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