Штаб АТО: за добу бойовики здійснили 21 обстріл, у тому числі біля посту ОБСЄ

Про це повідомив прес-центр штабу АТО станом на 6:00 31 травня 2016 року.

З мінометів калібру 120 мм російські найманці обстріляли наші позиції в районі Верхньоторецького, Новобахмутівки, Красногорівки та Опитного.

По захисникам Авдіївки та Невельського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та 82 мм мінометів.

Крім того укріплення неподалік Красногорівки, Новотроїцького та Талаківки були обстріляні зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів, а в районі Красногорівки вівся снайперський вогонь.

Для обстрілу позицій поруч Зайцевого ворог використав озброєння БМП та 82 мм міномети, а поблизу Станиці Луганської, не дивлячись на наявність там посту ОБСЄ, вів обстріл з кулеметів великого калібру, з гранатометів різних систем та озброєння БМП.

Черговим доказом того, що РФ постачає зброю та боєприпаси бойовикам є захоплений в бойовому зіткненні з ДРГ ворога сучасний піхотний вогнемет, що прийнятий на озброєння ЗС РФ і як висновок можна зазначити, що збільшення кількості обстрілів та знаходження на території України сучасної зброї РФ пов’язана з прибуттям чергового російського гумконвою.