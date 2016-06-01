За добу на Донбасі один український військовий загинув, ще троє поранені

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще троє дістали поранення. Ці втрати українські війська понесли у Зайцевому та Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів", - заявив Лисенко.

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Водночас він наголосив, що "втрати ворога за минулу добу - це один загиблий та вісім поранених". Найбільші втрати бойовики понесли з так званого 11-го окремого мотострілецького полку, який базується у Макіївці, та 9-й окремий штурмовий мотострілецький полк з Новоазовська.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.