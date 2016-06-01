За добу на Донбасі один український військовий загинув, ще троє поранені
За минулу добу на Донбасі внаслідок бойових дій один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще троє дістали поранення.
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще троє дістали поранення. Ці втрати українські війська понесли у Зайцевому та Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів", - заявив Лисенко.
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Водночас він наголосив, що "втрати ворога за минулу добу - це один загиблий та вісім поранених". Найбільші втрати бойовики понесли з так званого 11-го окремого мотострілецького полку, який базується у Макіївці, та 9-й окремий штурмовий мотострілецький полк з Новоазовська.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.