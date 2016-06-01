У ході бою під Зайцевим загинув український снайпер - журналіст

17:30, 01 червня 2016
Війна
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Один український військовослужбовець загинув у ніч на 1 червня під Зайцевим Донецької області.

военный / Фото УНИАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала.

Він зазначив, що загиблий снайпер - військовий 53-ої бригади.

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"Загинув снайпер. Звали його Василь. З Житомирської області. Без батька залишилося троє дітей, четвертий скоро народиться. Дембель повинен був бути через місяць. Не встиг... Зайцеве", - розповів журналіст.

За його словами, вночі снайпер пішов на завдання, його спіймали на тепловізійний приціл.

Раніше в АП заявили, що за минулу добу на Донбасі унаслідок бойових дій один військовослужбовець Збройних сил України загинув, троє отримали поранення.

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