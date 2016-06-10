СБУ про роботу "воєнторгу" на Донбасі: 700 танків, більше тисячі бронемашин і до 6 тисяч кадрових військових РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак сказав сьогодні на брифінгу в Одесі.

«Це повністю керівництво 1-го і 2-го армійських корпусів, сформованих у Донецькій і Луганській областях. Ми знаємо прізвища цих людей...», - зазначив голова СБУ.

«Повірте, ми б давно закінчили з конфліктом на сході, навіть не військовим способом, якщо б Росія припинила втручатися у наші внутрішні справи. Вдумайтеся, сьогодні не контролюємо 410 кілометрів з РФ...», - наголосив Грицак.

Він додав, що Україні потрібно вести діалоги, але не безпосередньо з терористами «ЛНР» і «ДНР», які є «маріонетками» Росії, а в рамках Тристоронньої контактної групи.

«РФ продовжує безперешкодно заганяти сюди білі КамАЗи з озброєнням, військовою технікою... Коли на голови наших солдатів прилітало по 25-30 пакетів «ГРАДу»... Звідки це береться?.. Звідки взяли представники так званих армій «ЛНР» і «ДНР» понад 700 танків і близько 1,3 тисячі бойових броньованих машин? В полях склепали чи у воєнторзі купили?», - наголосив Грицак.

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За його словами, змінивши тактику наприкінці літа 2015 року, керівництво РФ у ручному режимі зменшило кількість обстрілів на сході нашої держави. Разом з тим, була активізована диверсійна активність усередині України.

«Але зміна тактики Російської Федерації, яка нами зафіксована, задокументована, полягає в тому, щоб опустити планку подій, які відбуваються у нас на сході до регіонального рівня. Мовляв, це просто громадянська війна, за стіл переговорів повинні сісти перші особи, президент України і лідери ЛНР і ДНР - Захарченко, Пушилін... Як на мене, це - принизливо», - наголосив Грицак.