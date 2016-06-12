Ситуація в зоні АТО залишається напруженою: бойовики 49 разів обстріляли українських військових

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою. Протягом минулої доби російські окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Згідно з повідомленням, зафіксовано 49 обстрілів, з них 24 на Маріупольському, 19 на Донецькому та 6 на Луганському напрямках.

«Супротивник гатив по наших позиціях із забороненої Мінськими угодами зброї, здійснивши 29 мінометних та 4 артилерійських обстрілів опорних пунктів», - зазначають у штабі.

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На Маріупольському напрямку під мінометним вогнем бойовиків опинились позиції біля Красногорівки, Мар’їнки, Новотроїцького та Березового, а поблизу Водяного, Гранітного та Тарамчука обстріли велись зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем.

На Донецькому напрямку неспокійно було поруч з Авдіївкою та промзоною, де російські окупанти вели вогонь з кулеметів, гранатометів і зенітних установок, а згодом ще із мінометів.

«Там же з 21.00 і до опівночі з мінометів та гармат ворог випустив по наших захисниках близько 400 мін та снарядів. Під ударами артилерії опинились і укріплення поблизу Опитного та шахти Путилівської», - йдеться у повідомленні.

Також російські найманці двічі з мінометів обстріляли пункт пропуску Майорськ. А поруч Невельського, Майорська та Зайцевого бойовики вели вогонь по позиціях українських військових із кулеметів, гранатометів різних систем та мінометів.

На Луганському напрямку бойовики зі стрілецької зброї та гранатометів вели обстріли неподалік Новозванівки та Новоолександрівки.