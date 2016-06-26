Ситуація в зоні АТО: за добу бойовики 55 разів відкривали вогонь

За минулу добу бойовики 55 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, 25 з них на Донецькому, 19 на Маріупольському, 6 на Луганському напрямках та 5 по ділянках місцевості.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Згідно з повідомленням, найбільш небезпечним був Донецький напрямок, де бойовики обстрілювали опорні пункти військових неподалік Авдіївки, Зайцевого, Майорська, Кірового та Ленінського з автоматичних гранатометів, мінометів різних калібрів та самохідних артустановок, а поруч Опитного, Новоселівки другої та Новгородського – з мінометів.

«Загалом по наших позиціях було випущено близько 130 мін та понад 100 снарядів», - зазначають у штабі АТО.

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На Маріупольському напрямку російські окупанти вели вогонь з кулеметів та гранатометів по опорних пунктах поблизу Новотроїцького, Березового, Богданівки, Талаківки та Широкиного, а по укріпленнях неподалік Мар’їнки та Тарамчука - з 82 мм мінометів.

На Луганському напрямку позиції ЗС України в районі Попасної та Золотого потрапили під вогонь стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, зенітних установок, а поруч Новозванівки – мінометів. Неприцільним вогнем бойовики провокували українських бійців на вогонь у відповідь, зазначають у штабі АТО.