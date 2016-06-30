За добу на Донбасі загинув військовий, ще 11 отримали поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув та 11 – отримали поранення. Ці втрати сили АТО понесли на Світлодарській дузі, поблизу Троїцького та Луганського", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранено четверо українських військових, загиблих не було.