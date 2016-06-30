В АП розповіли про вчорашні важкі бої під Дебальцевим

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Зокрема, на Луганському напрямку противник здійснив 2 обстріли позицій сил АТО біля Старого Айдару.

«Це сталося в темну пору доби. Після 15 години ворог активізувався у Попаснянському районі (поблизу сіл Новозванівка та Новоолександрівка). Противник розпочав масований обстріл позицій сил АТО з мінометів та артилерії (САУ «Гвоздика»). Окупанти припинили вогонь лише через 8 годин», - зазначив речник.

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Всього, за словами Лисенка, за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 17 ворожих обстрілів, з них 11 – з мінометів та артилерії.

За останнім даними, на Донецькому напрямку вчора різко загострилася обстановка на Світлодарській дузі.

«Одразу на світанку противник розпочав масований обстріл українських позицій з БМП, а згодом з танків, мінометів та САУ. Вогонь противник корегував за допомогою БПЛА. Важкі бої на дорозі Бахмут – Дебальцеве між Луганським та Логвиновим тривали близько 10 годин, агресивні дії противника не мали успіху – окупанти з ганьбою і великими втратами відступили в тил. Ближче до вечора противник знову почав масовані обстріли з мінометів та гармат по лінії фронту Троїцьке – Луганське. На інших ділянках фронту вчора було значно спокійніше. Поодинокі провокації противника відбулися у Майорську, Новоселівці Другій, авдіївській промзоні», - розповів Лисенко.

За його словами, за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 28 ворожих обстрілів, зокрема 16 – з важкого озброєння.

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Лисенко також зазначив, що на Маріупольському напрямку по всьому фронту тривають перестрілки між силами АТО та противником.

«Агресивні дії окупантів не залишаються без відповіді українських військ. Найбільш складна обстановка у Мар’їнці, під Докучаєвськом, у Старогнатівці на ділянці фронту Тарамчук - Широкине», - додав він.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбувся 21 ворожий обстріл, зокрема 3 мінометних.

Лисенко також зазначив, що вчора в районі проведення АТО зафіксовано 3 польоти безпілотників противника.