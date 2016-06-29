Бойовики ввечері обстрілювали ряд населених пунктів Луганщини, сьогодні стріляли в напрямку Старого Айдара
12:57, 29 червня 2016Війна
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Вчора, 28 червня, ввечері бойовики неодноразово відкривали вогонь у напрямку населених пунктів Луганщини, контрольованих українською владою.
Українські позиції біля Станиці Луганської теж піддалися неприцільним обстрілам / cxid.info
Про це повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.
Так, 28 червня з 82-міліметрових мінометів вівся обстріл у напрямку села Новозванівка, а з АГС та стрілецької зброї – міста Золоте Попаснянського району.
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У той же час бойовики зі стрілецької зброї та АГС відкривали неприцільний вогонь у напрямку позицій українських військовослужбовців поблизу селища Станиця Луганська.
Також з АГС були обстріляні околиці села Кримське Новоайдарського району.
Сьогодні, 29 червня, бойовики зі стрілецької зброї та АГС вели обстріл у напрямку села Старий Айдар Станично-Луганського району.
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