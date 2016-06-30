Порошенко посмертно нагородив загиблого на Донбасі оперного співака Сліпака орденом "За мужність"

Відповідний указ №280/2016 розміщений на сайті глави держави.

В документі йдеться, що Василя Сліпака нагороджено «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Читайте такожЗагибель оперного співака на Донбасі: у Львівській міськраді розповіли деталі майбутнього похорону Як повідомляв УНІАН, боєць 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу, оперний співак Василь Сліпак (позивний "Міф") загинув в зоні АТО 29 червня о 6 ранку.

Василь Сліпак - вихованець Львівської хорової капели «Дударик». Закінчив Львівську консерваторію. Після завершення навчання у Львові працював у Паризькій опері. Впродовж 20 років жив у Франції. Два роки тому пішов добровольцем на Донбас, де воював у складі 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу.