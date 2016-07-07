У Мінську планують офіційно узгодити лінію розмежування на Донбасі

Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

«Я думаю, що до осені мало що може змінитись... До вересня таких якихось активних перемовин я не очікую. Хоча на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи має відбутися узгодження офіційної лінії розмежування в зоні конфлікту, і це теж важливо. І головні зусилля, я сподіваюся, ми зосереджуємо саме на безпековій сфері», - сказав Пирожков.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками попереднього засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську прес-секретар представника України в контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що на наступній зустрічі, запланованій на 13 липня, учасники засідання мають обговорити створення підгрупи з відновлення контролю Києва над українсько-російським державним кордоном.