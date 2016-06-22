Глава МінТОТ пояснив, чому конфлікт на Донбасі не вирішиться навіть після повернення контролю над кордоном

Про це в інтерв'ю "Голос України" заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

"Ми бачимо, як сьогодні сіється ненависть по той бік, — намагаються зібрати на контрольованих територіях списки дітей, батьки яких загинули, інших людей і тримати їх у такій групі, називаючи українців карателями і т. п. тобто це способи, які зараз провокують фахівці з російських спецслужб, налаштованих на те, щоб конфлікт підтримувати довго", - вважає він.

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За словами Черниша, навіть якщо Україна отримає контроль над кордоном, то вона отримає "майже три мільйони осіб, які її не сприймають".

"Ви отримуєте конфлікт. І незалежно від того, контролюєте ви кордон чи ні, — це все одно ситуація конфлікту. Просто інший його вимір", - розповів глава МінАТО.

"У нас єдине українське суспільство. І в цьому конфлікті немає національного компонента, як у колишній Югославії. У нас конфлікт штучно спровокований", - підсумував він.