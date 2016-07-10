Бойовики активізувалися на всіх напрямках: 51 обстріл позицій сил АТО

Протягом минулої доби, 9 липня, бойовики здійснили 51 обстріл по позиціях української армії із забороненої Мінськими угодами зброї, вогонь вівся на всіх напрямках фронту, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

"Зокрема, 24 обстріли зафіксовано на Донецькому, 22 на Маріупольському і 5 на Луганському напрямках", - йдеться в повідомленні.

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З 122 мм артилерії представники незаконних збройних формувань атакували околиці Луганського і Травневого у Донецькій області. А в районі Новоселівки Другий, Авдіївки, Дачі та Луганського ворог застосував 120-мм міномет. З гранатометів та стрілецької зброї противник стріляв по Новгородському, Заячому та Авдіївці.

На Маріупольському напрямку ворог зосередив свої удари в районі Широкіно: тут зафіксовано обстріл з 120 мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Під Чермаликом та Красногорівкою терористи атакували українських бійців з 82 мм мінометів і бронетехніки.

Крім того, в районі Мар'їнки, Талаковки та Новотроїцького працював снайпер бойовиків.

На Луганському напрямку поблизу Станиці Луганської та Новоолександрівка ворог застосував гранатомети різного калібру, а під Новозвановкой – великокаліберні гранатомети.