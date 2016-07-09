Ввечері бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка", вночі - "Станицю Луганську"

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

"Зокрема, 8 липня о 20:00 терористи черговий раз з населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території, відкривали вогонь по позиціям контрольного посту "Мар’їнка", - сказано в ньому.

У результаті обстрілу осколкового поранення зазнав один з військовослужбовців Держприкордонслужби. Прикордоннику надано першу медичну допомогу. Наразі він доправлений до медичного закладу, загрози його життю немає.

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Крім того, бойовики знову вели інтенсивний вогонь на напрямку контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Обстріл вони здійснили зі сторони гори Князя Ігоря близько 3 години ночі сьогодні.

"Ніхто з українських захисників не постраждав. Вогонь у відповідь не відкривався", - зазначає ДПСУ.