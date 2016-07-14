Житомирська міськрада закликає керівництво держави визнати АТО на сході України війною

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення сьогодні проголосували 22 із 40 присутніх на позачерговій сесії депутатів міської ради (всього в міськраді 42 депутати — УНІАН).

Йдеться про Звернення депутатів Житомирської міської ради до президента України Петра Порошенка та Верховної Ради з приводу можливого проведення виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

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У ньому депутати закликають, зокрема, визнати війною антитерористичну операцію на сході України, для чого підготувати та ухвалити парламентом відповідний закон.

У документі наголошується, що, на думку депутатів Житомирської міської ради, наразі в Україні ні за яких обставин не можна проводити вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Також підкреслюється, зокрема, що вказані вибори не можна проводити до того часу, допоки Україна не відновить свій контроль над вказаними територіями та кордоном.