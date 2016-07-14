Бойовики 72 рази обстріляли позиції сил АТО, "найбільш гаряче" було на Маріупольському напрямку - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Заборонену мінськими угодами артилерію калібру 152 мм бойовики використовували по позиціях сил АТО в Мар'їнці і 122-мм самохідні установки - в Красногорівці.

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З 120-мм мінометів терористи відкривали вогонь по Старогнатівці, Богданівці, Новогригорьївці, Водяному, Широкіному, Мар'їнці і Красногорівці.

На Донецькому напрямку зафіксовано 30 випадків ведення вогню противником.

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З 122-мм артилерії бойовики обстрілювали Опитне і Піски, а 120-мм міномети бойовики застосували в Авдіївці і Зайцевому. Також по укріпленнях сил АТО в цих населених пунктах окупанти стріляли з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

На Луганщині бойовики 5 разів відкривали вогонь по силах АТО.

Зокрема, в Новотоштівці стріляли з 82-мм мінометів і зенітної установки, а поблизу Станиці Луганської - з гранатометів різних систем.

Підрозділи сил АТО повністю контролюють ситуацію по всій лінії розмежування, відзначають у штабі АТО.