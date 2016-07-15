Савченко знову побувала на Донбасі (фото)
Прикордонників Луганського загону, які несуть службу у пункті пропуску "Мілове", відвідала народний депутат Надія Савченко та її сестра Віра.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
"Надія Савченко разом із сестрою прибули в прикордонний підрозділ для ознайомлення з умовами проходження служби персоналом Луганського загону та вивченню потреб, які необхідні для вирішення на державному рівні", - йдеться у повідомленні.
У ході спілкування з прикордонниками Савченко подякувала за надання всебічної підтримки її рідним при перетинанні державного кордону під час її перебування в полоні. "Щиро дякую за здобуту мою волю і збережену волю моєї сестри Віри", - зазначила нардеп.
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15 липня разом з керівництвом Луганського прикордонного загону нардеп Савченко відвідала прикордонні підрозділи у районі Станиці Луганської та перебувала на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська".
Нагадаємо, 6 червня народний депутат Надія Савченко побувала в районі проведення антитерористичної операції.