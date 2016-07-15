Ватажок "ДНР" Захарченко потрапив під артобстріл
20:38, 15 липня 2016Війна
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Ватажок так званої Донецької народної республіки Олександр Захарченко потрапив під артилерійський обстріл під час інспекції позицій терористів у районі Авдіївки.
REUTERS
Про це заявив представник терориста, передає РІА Новости.
"Під час перебування він, його охорона та військовослужбовці "армії" зазнали обстрілу з важкої артилерії", — сказав співрозмовник агентства.
У ході артобстрілу ніхто не постраждав.
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Раніше у мережі з'явилося відео, на якому ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко обіцяє вбити українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко, якщо вона приїде на окупований Донбас для переговорів щодо обміну полоненими.
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