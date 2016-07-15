Ватажок "ДНР" Захарченко потрапив під артобстріл

Про це заявив представник терориста, передає РІА Новости.

"Під час перебування він, його охорона та військовослужбовці "армії" зазнали обстрілу з важкої артилерії", — сказав співрозмовник агентства.

У ході артобстрілу ніхто не постраждав.

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