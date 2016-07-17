Штаб АТО: сьогодні російські окупанти 26 разів обстріляли позиції українських бійців

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

На Донецькому напрямку супротивник із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів бив по опорних пунктах сил АТО в Авдіївці, а згодом застосував гранатомети та стрілецьку зброю.

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Опорні пункти Збройних сил України у Верхньоторецькому російські окупаційні війська обстріляли з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів, а з гранатометів - у Зайцевому, Луганському, Новгородському, Троїцькому та шахті «Бутівка». Поблизу Новоселівки Другої ворог задіяв протитанковий ракетний комплекс.

На Маріупольському напрямку окупанти зі 120 мм мінометів вели вогонь по українських позиціях у Гнутовому та Новоселівці. Захисників Широкиного супротивник обстріляв з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганщині з 82 мм мінометів ворог обстріляв укріплення ЗСУ біля Старого Айдару та вів хаотичний вогонь поблизу Новозванівки, Новоолександрівки та Жовтого.