В ОБСЄ відреагували на звинувачення ФСБ: у нас немає доказів причетності українського працівника до спецслужб

Про це йдеться у повідомленні місії у соціальній мережі Facebook.

"Місія серйозно ставиться до подібних заяв; однак, наразі у нас немає доказів на підтримку цих обвинувачень. СММ не буде зараз коментувати ці повідомлення – ми вивчаємо обставини", - йдеться у повідомленні.

При цьому у місії нагадали про мету діяльності членів СММ.

Читайте такожПісля звинувачень ФСБ в ОБСЄ підтвердили, що втрачали зв'язок з одним із українських спостерігачів

"СММ – це цивільна місія, мандат якої не передбачає ведення розвідувальної діяльності. Метою СММ є сприяння зниженню напруженості і налагодженню діалогу між сторонами, збір інформації та інформування про ситуацію з безпекою в країні, про дотримання чи порушення Мінських угод на щоденній основі. СММ ОБСЄ – це цивільна моніторингова місія, яка працює за принципами прозорості та неупередженості"", - наголосили у місії.

"Стаючи членами Місії, усі новоприйняті працівники підписують Кодекс поведінки. Будь-яке серйозне порушення цього Кодексу призводить до негайного звільнення працівника з Місії. У рідкісних випадках нам вже доводилося приймати подібні рішення, і за необхідності, у майбутньому ми можемо знову так вчинити", - заявляють у місії.

Також відзначається, що наразі у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні працюють міжнародні спостерігачі з більш, ніж 45 країн, а також 305 місцевих співробітників.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ Росії заявили про викриття нібито українського агента у складі місії ОБСЄ. Згідно з повідомленням ФСБ РФ, «викритий» як «агент СБУ» і затриманий на території Російської Федерації громадянин України Шестаков Артем Олександрович, 1984 р.н., працює перекладачем СММ.