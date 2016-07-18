Російська ФСБ звинуватила українця у "шпигунстві" проти "ЛНР"

Про це повідомила прес-служба ФСБ РФ.

У повідомленні зазначено, що був «викритий у якості агента СБУ і затриманий на території Російської Федерації громадянин України Шестаков Артем Олександрович, 1984 р. н., працює перекладачем спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні».

Читайте такожУ "ДНР" визнали, що тримають у полоні співробітника ОБСЄРосійська спецслужба стверджує, що «згідно з отриманими від Шестакова свідченнями, влітку 2015 року, будучи співробітником місії ОБСЄ в Луганську, він виїжджав до Києва, де був завербований в агентурний апарат СБУ під псевдонімом «Сварог» співробітником Департаменту захисту національної державності Сліпченко Сергієм Михайловичем».

Нібито Шестаков за завданням СБУ здійснював на підконтрольній бойовикам з терористичного угруповання «ЛНР» території збір інформації політичного, соціально-економічного і військового характеру.

«Будучи членом місії міжнародної організації, Шестаков регулярно відвідував «органи влади ЛНР», місця дислокації підрозділів «народної міліції». Одержану візуальним шляхом або відом в процесі виконання службових обов'язків інформацію, він передавав в СБУ по мережі інтернет. Зокрема, повідомляв про пересування військової техніки та особового складу, географічні координати місць дислокації підрозділів народної міліції, номери телефонів командирів. У вересні 2015 р. за погодженням з СБУ на нього вийшли представники Головного управління розвідки МО України. У жовтні-листопаді 2015 р. Шестаков вже за завданням української військової розвідки передавав відомості про маршрути пересування, що використовуються в автомобілях, номери телефонів одного з лідерів козацтва П. Дрьомова», - стверджують у ФСБ.

Також росіяни звинувачують спецслужби України у вбивстві "козака" Дрьомова.

При цьому наголошується, що Шестаков зможе повернутися в Україну, оскільки «не завдав шкоди безпеці РФ». Разом з тим в'їзд у Росію йому заборонять.