Під час бойового зіткнення під Мар'їнкою один військовий загинув, двох поранено

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко

"За минулу добу внаслідок бойових дій 1 українських військовослужбовець загинув, 2 отримали поранення. Цих втрат українські війська зазнали у бойовому зіткненні під Мар’їнкою", - зазначив Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, українські бійці увечері 21 липня відбили атаку групи ворожих диверсантів у кількості до 10 осіб.

Загалом за минулу добу бойовики 66 разів обстріляли підрозділи Збройних сил України.