Під час бойового зіткнення під Мар'їнкою один військовий загинув, двох поранено
13:05, 22 липня 2016Війна
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За минулу добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець, двоє поранені.
За добу в зоні АТО загинув 1 військовослужбовець, 2 поранені / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко
"За минулу добу внаслідок бойових дій 1 українських військовослужбовець загинув, 2 отримали поранення. Цих втрат українські війська зазнали у бойовому зіткненні під Мар’їнкою", - зазначив Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, українські бійці увечері 21 липня відбили атаку групи ворожих диверсантів у кількості до 10 осіб.
Загалом за минулу добу бойовики 66 разів обстріляли підрозділи Збройних сил України.
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