Ватажок "ДНР" Захарченко готовий зустрітися із Савченко, озвучив умови

Про це повідомив один із сайтів бойовиків.

"Можна зустрітися. Тільки спочатку я повинен розуміти, про що говорити будемо. А то сама ця зустріч на нейтралці більше схожа на піар, проти якого начебто виступає Савченко. Я готовий вислухати пропозиції щодо порядку денного. Якщо Савченко запропонує обговорити конкретні й реально важливі речі, то можна зустрітися", - заявив він.

Читайте такожВатажок "ДНР" Захарченко потрапив під артобстрілНагадаємо, раніше депутат Верховної Ради Надія Савченко неодноразово пропонувала провести прямі переговори з "ДНР" та "ЛНР".

Говорячи про шляхи вирішення конфлікту на Донбасі, депутат виокремила такі пункти: продовжити санкції проти Росії, "бо ця країна ще досі не зрозуміла, що їй треба піти зі сходу України"; вийти на прямий зв'язок з "Л/ДНР" без Мінського процесу, без третьої і четвертої сторони.

Савченко стверджує, що готова особисто проводити переговори з ватажками "ДНР" та "ЛНР" як з "народними депутатами".