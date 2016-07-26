В мережі опублікували фото наслідків нового обстрілу бойовиками Авдіївки
03:55, 26 липня 2016Війна
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Напередодні бойовики обстріляли з артилерійських установок житловий район Авдіївки, внаслідок чого було пошкоджено шість приватних будинків.
Терористи завдали мінометного удару по житловому сектору Авдіївки / НПУ
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Донецькій області.
Відзначається, що бойовики відкрили вогонь по житловому сектору Авдіївки близько 17:00.
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Терористи завдали мінометного удару по житловому сектору Авдіївки, район вулиці Тургєнєва. Внаслідок обстрілу численних руйнувань зазнали приватні домоволодіння. Міни лягли на проїжджу частину вулиці.
Фото: НПУ
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