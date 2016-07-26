В мережі опублікували фото наслідків нового обстрілу бойовиками Авдіївки

Напередодні бойовики обстріляли з артилерійських установок житловий район Авдіївки, внаслідок чого було пошкоджено шість приватних будинків.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Донецькій області. Відзначається, що бойовики відкрили вогонь по житловому сектору Авдіївки близько 17:00. Читайте такожМЗС України розповіло про загострення ситуації на Донбасі: у липні в'їхало 19 ешелонів з озброєнням та технікою РФ Терористи завдали мінометного удару по житловому сектору Авдіївки, район вулиці Тургєнєва. Внаслідок обстрілу численних руйнувань зазнали приватні домоволодіння. Міни лягли на проїжджу частину вулиці.

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