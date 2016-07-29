Внаслідок обстрілу Зайцевого бойовиками постраждав будинок мирних мешканців

Про це йдеться у повідомленні прес-офіцера української сторони Спільного центру з контролю та координації припинення вогню на Донбасі Вадима Бакая, розміщеного прес-центром АТО.

Внаслідок обстрілу постраждали помешкання мирних жителів Зайцевого. Так, в один із будинків по вулиці Мануїльського влучила 82-міліметрова міна, яка зруйнувала дах веранди. Уламками також пошкоджені внутрішні стіни будівлі та дерева на прибудинковій території.

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Цей факт порушення режиму припинення вогню та використання озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями, зафіксували військовослужбовці спостережної групи української сторони СЦКК.

Матеріали фотофіксації передані представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.