Внаслідок обстрілу Зайцевого бойовиками постраждав будинок мирних мешканців
В Донецькій області вчора незаконні збройні формування обстріляли з напрямку Горлівки Майорськ (підконтрольний Україні віддалений мікрорайон) та сусіднє селище Зайцеве мінами калібром 120 та 82 міліметри, використання яких заборонено мінськими домовленостями.
Про це йдеться у повідомленні прес-офіцера української сторони Спільного центру з контролю та координації припинення вогню на Донбасі Вадима Бакая, розміщеного прес-центром АТО.
Внаслідок обстрілу постраждали помешкання мирних жителів Зайцевого. Так, в один із будинків по вулиці Мануїльського влучила 82-міліметрова міна, яка зруйнувала дах веранди. Уламками також пошкоджені внутрішні стіни будівлі та дерева на прибудинковій території.
Читайте такожДиверсанти знову намагалися захопити опорні пункти сил АТО в Мар’їнці - штаб
Цей факт порушення режиму припинення вогню та використання озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями, зафіксували військовослужбовці спостережної групи української сторони СЦКК.
Матеріали фотофіксації передані представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.