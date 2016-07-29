Бойовики сьогодні 19 разів обстріляли українські позиції - штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії та 120 мм мінометів бойовики стріляли по опорних пунктах сил АТО в Невельському. Також 120 та 82 мм міномети вони застосували у Пісках, міномети калібру 82 мм - в Опитному, а гранатомети і великокаліберні кулемети - поруч Луганського, Новгородського та Авдіївки.

На Маріупольському напрямку із 82 мм мінометів окупанти обстріляли українські позиції в Красногорівці. Крім цього, БМП застосували під Мар’їнкою, підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети - у Старогнатівці, а стрілецьку зброю - в Гранітному.

Водночас на Луганщині зберігалося відносне затишшя, додали в штабі АТО.