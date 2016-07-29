Геращенко про звільнення заручників: потрібно залучати Червоний Хрест

Про це заявила під час брифінгу у Сєвєродонецьку перший заступник Голови Верховної Ради, Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко, повідомляє 5-ий канал.

Вона зазначила, що українська сторона наполягає на переговорах у Мінську на тому, щоб залучити представників міжнародного комітету Червоного Хреста, які могли б відвідати місця незаконно утримуваних заручників.

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"У багатьох конфліктах Червоний Хрест зіграв дуже важливу роль. Це нейтральна політична організація. Яка заходить в тюрми, яка звіряє списки (ми ж не можемо зрозуміти, де скільки людей, де вони є). Яка складає списки і потім сторони находять компроміс. По цьому питанню ми маємо знайти компроміс. Але це питання допуску Червоного Хреста блокується. Українська сторона зараз налаштована ставити його активніше", – заявила Геращенко.

Як відомо, після останньої зустрічі у Мінську, яка відбулась 27 липня, українська сторона заявила, що представники незаконних збройних формувань приховують інформацію про українських заручників та намагаються взагалі уникати цієї теми.