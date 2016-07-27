Представники бойовиків у Мінську відмовляються вести переговори щодо звільнення заручників - прес-секретар Кучми

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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"Представники ОРДЛО ухиляються від обговорення питання звільнення заручників і не дають інформації про місцезнаходження багатьох наших громадян. Координатора ОБСЄ в підгрупі з гуманітарних питань Тоні Фріша не допустили до незаконно утримуваних в ОРДЛО. Водночас на території, підконтрольній Києву, експерти міжнародних організацій можуть відвідати будь-яке СІЗО і поспілкуватися з тими, хто порушив українське законодавство. В ОРДЛО в'язниці закриті для представників ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного Хреста, "Лікарів без кордонів" та інших міжнародних організацій", - повідомила прес-секретар Кучми.

За її словами, такий стан справ у гуманітарних питаннях не повинен залишатися без особливої уваги лідерів країн "нормандської четвірки".